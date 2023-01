Lunedì 2 Gennaio 2023, 09:11

PERUGIA - Con l’arrivo della mezzanotte, il 31 dicembre si è concluso un anno particolarmente impegnativo per i vigili del fuoco dell’Umbria: oltre 20mila interventi in dodici mesi, una media di sessanta al giorno. Sessanta emergenze cui i pompieri hanno risposto con la consueta sollecitudine nel portare aiuto a persone in difficoltà.

«Tra le più impegnative rientrano sicuramente gli incendi boschivi, dovuti principalmente alle particolari condizioni meteorologiche di inizio estate, gli incendi di bosco hanno impegnato per molti giorni gli uomini ed i mezzi, compresi quelli aerei» fanno sapere dal comando regionale.

Dal fuoco alla pioggia, il «servizio al cittadino» non è mancato nemmeno per quanto riguarda il fronte maltempo nella parte nord-est della regione «dove è stato necessario intervenire a salvaguardia delle persone utilizzando anche mezzi speciali per ripulire il fango ed eliminare gli ostacoli all’interno degli alvei dei fiumi».

E se queste sono le situazioni che hanno impegnato maggiormente i vigili del fuoco, non sono da dimenticare le tante altre emergenze cui hanno dovuto far fronte in tutta l’Umbria per quanto riguarda il soccorso e la ricerca di persone disperse, gli incidenti stradali, gli incendi non solo di bosco, «i dissesti statici per i quali sono stati impiegati anche i nuclei operativi speciali come Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), Niar (Nucleo Investigativo Antincendi Regionale), Saf (speleo-alpino-fluviale), Soccorso acquatico, Unità cinofile, Gos (movimento terra) e Tas (Topografia applicata al soccorso)».

Oltre agli interventi di soccorso pubblico, i Vigili del Fuoco dell’Umbria hanno organizzato e partecipato ad esercitazioni, anche a carattere nazionale, dove sono stati coinvolti gli altri enti e forze di polizia appartenenti al dispositivo di protezione civile, questo ha consentito di testare il sistema di risposta alle richieste di soccorso e di mantenere sempre elevato il livello di preparazione del personale.

Alle operazione di soccorso si aggiungono le attività legate alla prevenzione degli incendi, la formazione rivolta ai lavoratori e ai professionisti che operano in tale ambito, la vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e la partecipazione agli Organi Collegiali che sono chiamati a valutare le misure di sicurezza da attuare in occasione di manifestazioni pubbliche al fine di garantire l’incolumità del pubblico partecipante.

Un momento però sicuramente da ricordare dell’anno che si è appena chiuso, per i vigili del fuoco è stato il 4 ottobre quando ad Assisi, durante le celebrazioni per San Francesco, si è esibita la banda nazionale dei vigili del fuoco, all’interno della chiesa superiore della basilica alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.