TREVI - Paura all'alba di domenica per un incendio partito improvvisamente in un'abitazione. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.

Secondo quanto si apprende, le fiamme sono partite intorno alle 5:30 in un'abitazione nella zona industriale Flaminia. In fiamme la mansarda e il tetto, per fortuna nessun ferito. Intervenuti i vigili del fuoco di Foligno e Spoleto.