In uscita«Le opere e i giorni», il libro di Antonio Fresa su «Storie quotidiane di passione» per il lavoro

TERNI Arriva in libreria il nuovo libro di Antonio Fresa, professore di filosofia e scrittore napoletano ma umbro d’adozione, che parla di lavoro, ovvero, nella sua visione, di passione. "Le opere, i giorni: Storie quotidiane di passioni” è una raccolta di racconti, edita da Gambini Editore; non è l’elogio del lavoro ben fatto, ma di certo una celebrazione: lo scrittore si immerge nelle atmosfere dell’impegno giornaliero di uomini e donne, di ieri di oggi e di domani.

«La nostra epoca ha assistito a una progressiva svalutazione delle attività artigianali, superate dall’irruzione di una tecnologia sempre più performante ed evoluta.

Antonio Fresa ci ricorda nei suoi racconti che esiste invece un nesso fra l’ideare, il progettare e il realizzare» spiega l’editrice, Isabella Gambini; «Sono storie minime, quadri quotidiani popolati da persone normali, semplici, genuine, vere, la cui prassi assume però tratti di esemplarità». Il tema è caro all’autore: da anni, infatti, si occupa anche della manifestazione «La notte del lavoro narrato», a proposito della quale dichiarava: «Raccontiamo del lavoro, al di là dei soldi, al di là dei sindacati, parliamo di come sia il punto di rapporto tra la realizzazione del singolo e il benessere della società». Il libro, tuttavia, può offrire temi di riflessione più ampi: il lavoro è uno dei pilastri su cui poggia la nostra Costituzione, mentre tema sempre attuale è quello di dignità, tutele e diritti. Attraverso l’esperienza diretta delle persone, Fresa affronta quindi il tema dell’etica del lavoro, come «ponte tra l’individuo e la società», tra l’individuo e la democrazia, in una prospettiva che coinvolge, potenzialmente, ognuno di noi.