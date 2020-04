In tempi di coronavirus, la Ternana riprende gli allenamenti di gruppo, ma in collegamento video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campionato di calcio e attività sportive fermi per l'emergenza da? Niente paura. Un modo per fare gli, c'è. Non in campo, poiché non è consentito. Basta, però, ricorrere alleed ecco che una intera squadra di calcio professionistica può pure tornare a svolgere una seduta difisica e atletica dopo un mese di stop forzato per il lock-down, con tutti i calciatori bloccati in casa. A ricominciare, in un certo modo, i propri allenamenti, è stata la. La squadra rossoverde si è data appuntamento con il tecnicoe con il suo staff. Tutti insieme, sebbene. Questo, grazie all'allenamento in, che ha portato tutti i calciatori della Ternana a collegarsi contemporaneamente tra loro e con lo staff. Calciatori e non solo, visto che pure il direttore sportivo Luca Leone (che calciatore lo è stato in passato) a connettersi e a unirsi al lavoro della squadra. Tutti collegati grazie a un monitor, fornito ad ognuno di loro, in grado di far vedere tutti i calciatori e tutto lo staff attraverso dei quadratini sullo schermo. Con la coordinazione di mister Gallo e del preparatore atletico Massimiliano Botto, i calciatori hanno svolto una seduta di lavoro fisica e atletica. Il, per la squadra umbra. Esperienza che dovrebbe essere ripetuta anche nei giorni a venire.