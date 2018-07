di Michele Bellucci e Fabio Nucci

PERUGIA - In settemila sfidano la promessa di pioggia per fortuna mantenuta solo a metà. La serata statisticamente più a rischio di Umbria Jazz (quella del lunedì, spesso con brutto tempo) è stata solo in parte condizionata dal maltempo. Previsioni terribili alla mano il festival ha anticipato di un'ora la serata, iniziata poco dopo le otto con gli scozzesi Young Fathers sul palco per appena 45 minuti. Altrettanti quelli che gli appassionati del trip-hop hanno atteso per il cambio palco che i Massive Attack hanno calcato sotto nuvole sempre più pesanti. L'inizio è un'ondata di suoni e byte, tra i bassi tipici della formazione inglese e un muro di led sul quale un fiume di parole, citazioni, storie e numeri si sono susseguiti per tutta l'esibizione. Scritte anche in italiano, così come in italiano si è espresso Robert "3D" Del Naja, nato a Bristol da genitori campani. L'"attacco" è su Mezzanine, titletrack del disco più famoso della band e che ha fatto decollare il live cadenzato dall'inconfondibile tempo sincopato. Giusto il tempo di scaldare l'atmosfera, che arriva la pioggia e nonostante l'invito di Robert a godersi la serata, per un quarto d'ora almeno, le presenze sulla pista dell'Arena si sono dimezzate con gli spettatori in cerca di riparo.

Ma il temporale finisce per dare un'impronta ancor più marcata alla serata con i lampi che sembrano voler rubare la scena ai laser in uscita dal palco, i tuoni entrare in competizione col drum'n'bass. Un ambiente che finisce per alimentare l'adrenalina del pubblico che si ritrova in un'atmosfera unica che resiste anche quando la pioggia si arrende. Perché pur tecnicamente impeccabile, il rischio di uno show come questo è che tra bombardamenti di led, frasi estrapolate da notizie vere, tra i paradossi e le contraddizioni dell'informazione veloce, possa sembrare troppo costruito. Anche quando sul palco Robert richiama gli Young, dopo una sequenza di brani diventati simbolo della band, da Blue Lines a Angel, pur lasciando fuori (tra lo stupore del pubblico) due classici come Protection e Teardrop.

Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA