AMELIA Andrea Proteo, 23 anni, giocatore di calcio nelle file dell'Amerina, è morto questa sera ad Amelia in zona delle "Colonne", alle porte dell’abitato amerino, mentre in sella alla sua moto da cross è finito contro un autobus di linea Busitalia intento a svoltare in direzione Montecastrilli. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro. Sono poi arrivati i carabinieri che hanno effettuato effettuato tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica del tragico incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA