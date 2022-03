In rialzo i contagi da Covid-19 in tutto l'Orvietano. A Orvieto in funzione i centri vaccinali di Bardano e Ospedale, attivo ancora anche Fabro

Dopo un Febbraio che ha visto abbassarsi notevolemente la curva dei contagi da Covid-19 in tutto l'Orvietano, le prime settimane di Marzo hanno fatto schizzare in alto tutti gli indici riportando i numeri a livelli di vigile allerta.

La stessa Orvieto è passata in poco meno di 10 giorni da meno di 200 contagiati ai 382 che oggi, martedì 15 marzo, segnala il servizio epidemiologicio della Regione Umbria. A Orvieto sono infatti, stando a quanto pubblicato sulla dashboard regionale, 379 i cittadini contagiati che si trovano in quarantena presso il proprio domicilio e 3 i ricoverati.

Numeri alti anche negli altri comuni del comprensorio: Allerona e Baschi contano 45 contagi ciascuno con 44 quarantene e 1 ricoverato per entrambe. A Castel Giorgi i cittadini Covid positivi sono 43, a Castel Viscardo 56, di cui 55 a casa e uno in ospedale. A Fabro il numero dei contagiati è 52, a San Venanzo 53, di cui 52 a casa e uno ricoverato.

Situazione meno grave a Porano che di positivi ne conta 36, 4 a Parrano, 7 a Monteggabione e 12 a Monteleone d'Orvieto.

Intanto fino al 31 marzo, data indicata come cessazione dell’emergenza, il centro di vaccinazione di Bardano è aperto il lunedì mattina in orario 8-13 e il martedì e giovedì pomeriggio con orario 14-18:30. Il punto vaccinale di Fabro il mercoledì 8-13. Il punto vaccinale presso l’Ospedale per le vaccinazioni in ambito protetto è aperto il venerdì con orario 14-18:30. Le vaccinazioni pediatriche si svolgono presso l’ospedale il martedì 14-17 e il giovedì 8-12. Questi orari saranno in vigore fino al 31 marzo 2022.