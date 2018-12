© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il 2018 sta per finire e in un modo o nell’altro ognuno vorrà festeggiare al meglio l’arrivo del nuovo anno. In programma tante iniziative, soprattutto per chi vorrà brindare alla mezzanotte in una delle piazze umbre.A Perugia il Comune all’interno di “Un Natale da Favola” ha previsto animazione e musica per le vie e le piazze del centro storico, dalle 22 e fino al tradizionale spettacolo pirotecnico. Tra jazz orchestrale e celebri musiche da ballo, infuocati ritmi brasiliani e caraibici e colonne sonore di film, ma anche temi e melodie che hanno fatto la storia della musica internazionale e l'immancabile black music tutta da ballare, si intrecceranno in tanti piccoli concerti e dislocati nei palchi naturali della città. Lungo il Corso funky-rock con la Girlesque StreetBand, la prima e unica street band italiana tutta al femminile; musica Balcanica e mediterranea con un’altra street band, gli abruzzesi Hobos; samba e reggae con la Banda Irè, per lasciarsi trascinare dai ritmi sudamericani; l’Officina Popolare proporrà pizzica e altre sonorità tradizionali in piazza IV Novembre alle 22.15 e in via dei Priori alle 23.30; il dj Steve Simac coadiuvato dal vocalist Renato Lancellotta ricreeranno atmosfere da “Studio 54” nei pressi dell’Edicola 54, in via Mazzini e piazza Matteotti. Per un originale brindisi di mezzanotte si potrà salire sulla Torre degli Sciri in via dei Priori, grazie all’apertura straordinaria proposta dall’associazione Priori.Quasi tutti i locali del centro proporranno serate a tema, come il 100dieci di via Pascoli dove i Roghers proporranno tre programmazioni musicali nelle tre sale con Sex Mutants live, Roghers dj set, My dj pony dj set, Karaoke trash, Gillo Mc & Sativa Roots Ensemble live, Mr. Joint Selecta & Zionet, Goldsmith, Jacopo Master Dread, Sampla Bmg Maxville & Djeebigjoe Rockyvybz, Artin Miri, Rude Toto, Dubandground e Astarbene. Al Marla in via Bartolo festa a ingresso libero da mezzanotte all’alba con Mr. Lele, M.o.M. 69 e SunnyGroove mentre al Vede Caffè Fortebraccio in console PierniLove, Saro dj aka Newcombe, PiePies dj, Giuseppe Hp B2B Janga. Al Bad King di Prepo in consolle saliranno i dj’s Funky brothers and vinyl friends dopo il concerto swing dell'Antonio Ballarano band. Per chi vuole scatenarsi sul dance-floor capodanno al Caffè di Perugia con dj Faust-t in consolle e appuntamento al Cantiere 21 per il Paiper festival, per scatenarsi su canzoni ’70/80/90. Alla Città della Domenica gli animatori di Max Radio e fuochi di mezzanotte da gustare sulla collina panoramica. Alla discoteca Matrioska tre generi musicali differenti, commerciale, reggaeton e hip hop, senza dimenticare le hit dagli anni 90 ad oggi; alle selezioni i dj's Riccio, Fabrizio Vignaroli, Stefano Martina, Manu P e Konnect. Per chi alle danze preferisce il teatro, al Morlacchi si festeggia con Veronica Pivetti e la commedia Viktor und Viktoria, con brindisi di mezzanotte insieme agli attori. Scelta alternativa può essere anche quella di trascorrere il Capodanno al Circo di Vienna a Pian di Massiano con lo spettacolo circense e il brindisi con intrattenimento a cura degli artisti e dello staff del circo (inizio alle 21.30).Per chi invece vuole spostarsi in altre città della provincia: ad Assisi dj set di Cristina Marcelli e concerto della Supersonic live band (dalle 21); a Spoleto appuntamento con i Sardinia Rock e “I grandi successi di Mogol”, prima dei fuochi d’artificio (dalle 22.30); a Bastia Umbra musica per l’iniziativa “Bastia Wonderland”; festa in piazza con musica in Piazza Grande a Gubbio (dalle 23); a Foligno sono attesi I Camaleonti, all’Auditorium San Domenico; a Castiglione del Lago concerto dei Parigi Dabar (dalle 23.30); Città della Pieve festeggerà con l’orchestra di Roberto Ghergo; musica con Logic Alm a Todi; a Città di Castello appuntamento con l’orchestra Andrea Bianchini; a Bevagna sul palco l’orchestra Palini. Anche a Umbertide torna il Capodanno in piazza Matteotti, nel cuore del centro storico: dalle 22 il dj Andrea Crocioni salirà in consolle accompagnato dal vocalist Mattia Bazzucchi, per ballare anche dopo il brindisi di mezzanotte. A Pietralunga la lunghissima notte di San Silvestro ruota intorno alla cena con musica dal vivo all’interno di una tensostruttura riscaldata in piazza VII maggio (dalle 20.30). A Montone, in piazza Fortebraccio, “Aspetta con noi l’arrivo del 2019” con la band Algoritmo e fuochi artificiali. Grande festa a Norcia con l’orchestra spettacolo Susanna Re (dalle 23.00), poi a mezzanotte saranno offerti dolci e spumante per brindare al nuovo anno prima dello spettacolo pirotecnico.Da 26 anni Capodanno a Orvieto fa rima con jazz. Tutti i protagonisti di Umbria Jazz daranno il saluto al nuovo anno nelle varie location del festival. Tre i grandi cenoni organizzati. Al San Francesco si alterneranno Rosario Giuliani quartet, The Allan Harris Band, Wee Willie Walker&The Anthony Paule Soul Orchestra, al Malandrinò Bistrot tocca a The House quintet mentre a palazzo dei Sette Claudio Jr De Rosa quartet, Nick The Nightfly quintet e Filippo Bianchini quartet. Alle 23.15 il palco del palazzo del Popolo si apre per The Big Easy trio con Karima, Mauro Ottolini e Oscar Macchioni. Ci sarà anche la marching band dei Funk off che dopo la mezzanotte farà un giro per le vie del centro storico come da tradizione. All’una gospel esplosion al Mancinelli con il New Direction Choir of Tennessee che alle 17 si esibiranno anche per la messa della Pace in Duomo officiata dal vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi, Benedetto Tuzia Sacro e profano si mischiano in questa giornata dove sarà possibile visitare - fino al 13 gennaio - la 30esima edizione del presepe nel Pozzo della Cava.