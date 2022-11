In pedana e poi alla mostra del Caravaggio: sport e turismo a Terni. Oltre 4 mila presenze per la 1° prova interregionale di scherma Under 14

Si è conclusa, con un grande numero di presenze, la Prima Prova Interregionale U14 G.P.G. alle 6 armi che si è svolta al Palatennistavolo Aldo De Santis di Terni. Soddisfazione anche per i piccoli atleti del Circolo Scherma Terni, che anche nella giornata conclusiva dedicata al fioretto e alla sciabola, hanno conquistato molte medaglie.

Nella categoria bambine di sciabola ha conquistato il primo posto Elena Sofia Massi, che dopo avere guadagnato 4 vittorie al girone ha battuto in semifinale per 15 – 8 Sara Maria Petrianni (Virtus Scherma Roma) ed in finale Sveva Caracchini (Virtus Scherma Roma) per 10 – 9. Podio tutto ternano quello della categoria giovanissimi di fioretto maschile composto rispettivamente da Giulio Boscia, Nicola Angeletti, Gianmarco Pompili ed il quinto posto di Daniele Fioretti. Bronzo dello sciabolatore Gianfilippo Testasecca, categoria ragazzi-allievi, che si è arreso solamente in semifinale perdendo per 15 – 10. Grande entusiasmo per i piccoli schermidori del Circolo Scherma Terni che in quasi tutte le competizioni della giornata hanno conquistato il podio avviandosi cosi al percorso che li porterà alla fase finale del Gran Premio Giovanissimi di Riccione a maggio 2023. Nella prima giornata di gare, sabato, Sofia Quirini, spadista della categoria Allieve ha conquistato il primo posto battendo nella fase finale Carlotta Pasqua per 15 – 3, solo dopo aver battuto al tabellone delle 8 la compagna Chiara Anile per 15 – 14 ed in semifinale Oliva Mingiardi (Club Scherma Roma) per 15 – 5. Secondo e terzo posto rispettivamente per Virginia Martini e Irene Polpetta, spadiste della categoria Giovanissime. Bronzo nella categoria maschietti di spada per il ternano Filippo Cervelli che si è fermato in semifinale per 10 – 9 conquistando comunque un posto sul podio.

La manifestazione ha riscosso un notevole successo anche a livello di numeri, si stima che per ogni atleta ci siano state al seguito almeno tre persone per un totale di oltre 4 mila presenze: "Dato sicuramente rilevante per la nostra città a livello economico e turistico, le strutture alberghiere in questa due giorni sono al completo" commenta il presidente della società organizzatrice Alberto Tiberi. "Siamo felici di poter accogliere tutte queste persone, abbiamo creato in qualche modo un connubio tra sport, turismo e cultura di cui andiamo estremamente fieri. Sono molto soddisfatto nel vedere il Palazzetto pieno di genitori, parenti, maestri e amici che sono venuti a fare il tifo per questi piccoli atleti. Questo è un aspetto molto importante, unico al fatto che le persone hanno voglia di tornare a vivere dal vivo le competizioni. Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Carit sempre attenta a quelle che sono le esigenze del territorio. In questi giorni abbiamo potuto invitare i visitatori e i cittadini ad andare ad ammirare la mostra 'Dramma e Passione da Caravaggio ad Artemisia Gentileschi' presso palazzo Montani Leoni storica sede della Fondazione e devo dire che c'è stato un notevole interesse per la manifestazione.Spero che questo entusiasmo ci sia per tutte le future manifestazioni che verranno organizzate nella nostra città dal nostro circolo. Il Circolo Scherma Terni ringrazia il Comitato Regionale Umbria con il quale ha coorganizzato questo evento. Ognuno con i suoi ruoli, il circolo come comitato territoriale e il comitato regionale FIS Umbria come federale. Ringrazio anche Giovanni Marella, delegato regionale della Federazione Italiana Scherma per la collaborazione ed il supporto".