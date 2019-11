Fidapa Terni, la nuova presidente è Paola Agabiti Urbani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI In occasione del passaggio delle consegne alla presidenza della Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari) delle sezioni di Terni, Orvieto, Spoleto e Todi, il 21 novembre alle 18 al circolo «Il Drago» di Terni, luogo scelto per l’evento, si parlerà anche dell’attualissimo tema dell’ambiente: è stato infatti organizzato un convegno dal titolo «Alle origini dei problemi ambientali», in collaborazione con Umbria Green Festival e Garden Club Terni, durante il quale interverranno Valerio Rossi Albertini, professore di Fisica nucleare presso l’Università di Roma La Sapienza e consulente scientifico del programma Rai «Unomattina Verde» e Valentina Carini, artista, che presenterà al pubblico un docu-video girato su una sua esperienza artistica vissuta in Finlandia, intitolato «Chi credi di essere». Concluderanno il convegno Laura Chiara Bartolocci presidente del Garden Club e Daniele Zepparelli di Umbria Green Festival, mentre in chiusura avverrà il passaggio delle consegne tra la presidente uscente Maria Rita Chiassai e la nuova presidente Paola Agapiti Urbani.