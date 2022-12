Venerdì 9 Dicembre 2022, 10:25

TERNI «Il nostro compito ora è quello di cercare di spegnere la rabbia nella comunità tunisina che vive a Terni. Il destino di Ridha forse era quello di morire ammazzato nella città dove viveva da tanti anni. Noi ora possiamo solo ricordarlo per le tante cose buone che ha fatto nella vita e pregare, cercando di tenere a freno il desiderio di giustizia di una comunità profondamente ferita». A Mohamed Lamghari, primo Imam di Terni, il compito di celebrare l'addio a Ridha Jamaaoui, il tunisino di 39 anni ammazzato di botte a Borgo Bovio durante una rissa dai contorni ancora tutti da chiarire. La moschea di via Alterocca è piena di gente e di un dolore composto. Tutti stretti intorno alla sorella e al cognato, a Terni da anni. Ci sono i suoi connazionali che vivono in città, i suoi amici ternani, i suoi datori di lavoro attuali e del passato. «Ancora non riesco a crederci» sussurra Antonio, titolare della ditta di costruzioni edili dove Ridha lavorava da cinque mesi. «Tra noi c'era un legame forte, che andava oltre il lavoro. Ridha era così: una delle persone più buone che abbia mai conosciuto, un gran lavoratore, un uomo che, se vedeva qualcuno in difficoltà, interveniva senza pensarci neppure un istante. Anche in cantiere, se capitava di discutere, arrivava lui a mettere la pace». La gente esce composta dalla moschea, prega e inghiotte lacrime amare. «Era un mio carissimo amico - dice Habib, anche lui a Terni da una vita. Era troppo buono, si faceva in quattro per aiutare gli altri, non meritava di fare questa fine, in questo modo. Per l'omicidio è in carcere una persona ma sono certo che un uomo forte e grosso come Ridha non sia stato ucciso solo da una persona». A dire l'ultima parola sull'efferato omicidio saranno le serrate indagini degli investigatori dell'arma, coordinati dal pm, Barbara Mazzullo, che non si sono mai fermate. L'obiettivo è ricostruire cosa sia davvero successo quella sera dopo la lite tra un automobilista e un ciclista nigeriano per un banale incidente stradale. Le lesioni riscontrate su Ridha, ammazzato a mani nude, fanno ipotizzare la presenza di più persone anche se al momento per l'omicidio è in cella solo Samuel Obagbolo.