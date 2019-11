© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - È nato a Perugia il Premio Letterario Nazionale, intitolato alla scrittrice romana scomparsa lo scorso anno e che dal 1991 ha vissuto nel capoluogo umbro, dove era stata anche vicesindaco tra il 1995 e il 1997. La conferenza ufficiale di presentazione si è svolta questa mattina alla presenza di(assessore alla Cultura del Comune di Perugia),(direttore editoriale ali&no editrice nonché coordinatrice del Comitato promotore del Premio),(vicepresidente del Centro Pari Opportunità Regione Umbria),(Circolo dei Lettori di Perugia),(Centro Atlas),(sorella della scrittrice) e alcuni membri della Giuria specialistica del Premio. Molti i patrocini legati a questa iniziativa, primo fra tutti quello della Presidenza della Repubblica Italiana, per cui è stato avviato iter di concessione di una Medaglia del Presidente, quello dell’UCEI (Unione Comunità Ebraiche Italiane), della Provincia di Perugia, dell’Università degli Studi di Perugia e della Fondazione La città del Sole Onlus, realtà attiva sul territorio umbro da oltre 20 anni con progetti di aiuto verso persone affette da disabilità psichica.Il Premio si rivolge a tutto il territorio nazionale, ma coinvolgerà attivamente la città di Perugia attraverso le Biblioteche, Il Circolo dei Lettori, l’Università e le scuole che rappresenteranno la Giuria popolare; questa affiancherà una Giuria specialistica presieduta dae composta da personalità di spicco della cultura legate alla figura della Sereni per affettività o percorsi culturali condivisi. Tra i Premi sono previste opere realizzate dai pazienti autistici del Centro Atlas e dagli artigiani della Strada della Ceramica Umbra, per ottenere un coinvolgimento ampio e significativo del territorio. Il Concorso ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere opere edite e inedite di narrativa (genere romanzo e racconto) con tematiche legate all’universo femminile e a quello sociale: inclusione, cura di sé e degli altri, volontariato, legalità, accoglienza, tutti argomenti su cui Clara Sereni era impegnata in prima linea anche con la sua produzione letteraria. La scadenza per l’invio delle opere è stata fissata per il 30 marzo 2020. Il Premio è promosso dall’Associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi e ali&no editrice, in collaborazione con il Comune di Perugia e la rivista “Noi donne”, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, del Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria e di Banca Etica. Il Bando integrale sarà pubblicato sui canali Social di ali&no editrice, Officina delle Scritture e dei Linguaggi e su quello del Comune di Perugia. Prima di Natale verrà organizzata una serata di presentazione pubblica del Premio e dei Giurati, con un ospite speciale che presto sarà rivelato.