In marcia per la Pace da Santiago de Compostela a Gerusalemme passando per Foligno. La storia dei quattro giovani pellegrini e dei loro asinelli

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Tre ragazzi, una ragazza e tre asinelli in marcia per la Pace da Santiago de Compostela a Gerusalemmne passando per Foligno. La “La Marcha por la Paz” ha fatto tappa a Foligno attirando le attenzioni di tantissimi cittadini che giovedì si sono trovati a passare in piazza della Repubblica. La presenza del gruppo di pellegrini e degli asinelli che camminano con loro è stato un evento tanto piacevole quanto curioso. E soprattutto una occasione per ragionare sulla Pac: il viaggio dei quattro pellegrini, David dall’Italia, Gianina dal Cile, Edi dall’Albania e Bruno da Portogallo, è iniziato da Santiago de Compostela il 15 marzo dell’anno scorso. Da allora è partito il cammino di testimonianza per la Pace che si concluderà a Gerusalemme. Venerdì la tappa a Foligno attraverso la via di Francesco alla volta di Roma.

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:41



