«In Farmacia per i bambini». Un successo la raccolta solidale di medicinali da banco per l’infanzia a Orvieto, Castel Viscardo e Porano

A contarle, alla fine della giornata, erano trecento, tra disinfettanti, pannolini, pappe per lo svezzamento, prodotti per l'igiene, termometri, biberon, aspiratori nasali, latte in polvere, integratori, sciroppi per la tosse e altro. Parliamo delle confezioni di medicinali da banco destinati all’infanzia, per un valore di oltre 1.700 euro, donate, in un solo giorno, dai clienti delle farmacie Frisoni di Orvieto Scalo, Camilli di Sferracavallo e del Fanello, Gianfermo di CastelViscardo, Dragoni di Porano, e raccolte dai volontari della Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” e dell’Associazione “Senza Monete” che hanno partecipato localmente all'iniziativa “In Farmacia per i Bambini” organizzata in tutta Italia dalla Fondazione Francesca Rava (fondazionefrancescarava.org).

APPROFONDIMENTI IL PREMIO Al comune di Orvieto il premio «Yes I code» dedicato alla... CORONAVIRUS Umbria, i malati di cancro: «Non c'è solo il...

Medicinali che verranno poi distribuiti sul territorio, tramite l’organizzazione del Market Solidale, alle famiglie con bambini che vivono in condizioni di particolare fragilità.

L’iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Francesca Rava Italia Onlus “In Farmacia per i Bambini” in aiuto ai bambini in povertà sanitaria è arrivata all'ottava edizione e si è tenuta in 2000 farmacie. La versione locale di questo evento solidale si è realizzata, per il terzo anno consecutivo, grazie alla collaborazione tra la stessa Fondazione e la Cooperativa sociale “Il Quadrifoglio” il 20 novembre, giorno in cui l’Assemblea generale dell’Onu adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959) e la Convenzione sui diritti del fanciullo (1989).

Una giornata dove il farmacista diventa, insieme ai volontari, partecipe e promotore della responsabilità sociale, per sensibilizzare le persone sui diritti dei più piccoli e per invitarle a donare prodotti e medicinali da banco (senza prescrizione) pediatrici a favore dei bambini in situazioni di disagio. La Fondazione si avvale di collaborazioni con enti e organizzazioni attive sul fronte dei diritti e dell’aiuto all’infanzia in condizioni di disagio. Successivamente alla raccolta, le organizzazioni locali inviano alla Fondazione apposito documento comprovante l’avvenuta ricezione della donazione e si impegnano a consegnare le confezioni di farmaci e prodotti ai bambini assistiti in conformità delle normative vigenti sulla dispensazione del medicinale.

“In Farmacia con i Bambini” viene promossa dalla Fondazione Francesca Rava in tutta Italia, per sette giorni, a partire dal 20 novembre con l’obiettivo di sensibilizzare e riflettere sul tema dei diritti dell’infanzia attraverso un aiuto concreto, visibile, tramite una raccolta di prodotti necessari alla cura dei bambini. L’Iniziativa - che per tre anni di seguito si è potuta fregiare della Medaglia del Presidente della Repubblica – ha come partner istituzionali Federfarma e Cosmofarma e il patrocinio di FOFI (Federazione Ordine dei Farmacisti Italiani).

“Nonostante le preoccupazioni per il Covid-19 e per le sue conseguenze sulla tenuta economica delle famiglie – ha detto la Presidente della Cooperativa Sociale ‘Il Quadrifoglio’ Fabiola Mocetti – anche quest’anno la risposta delle persone all’iniziativa di donazione dei farmaci all’infanzia è stata formidabile. Segno che quando la solidarietà è concreta e visibile, si ricompone un comune sentire che trasforma la semplice prossimità dell’abitare in comunità di cura."

© RIPRODUZIONE RISERVATA