In duecento alla maxi cena in piazza in stile medievale

Una maxi cena in stile medievale in piazza Matteotti, ovviamente a prova di coronavirus. Duecento i prenotati che giovedì parteciperanno alla “taverna delle taverne, la disfida”, un modo per celebrare la rievocazione storica di Perugia 1416 tra le manifestazioni penalizzate dall’emergenza sanitaria. I cinque rioni saranno, ovviamente, i protagonisti di questo evento di fine luglio. L’appuntamento di giovedì che rientra nel calendario degli appuntamenti “Al centro l’estate” firmato dalla confraternita del Sopramuro che riunisce i commercianti di piazza Matteotti, i magnifici rioni di Perugia 1416, Porta Eburnea, le associazioni di quartiere di via della Viola e il Borgo Bello. Tavolini allestiti in piazza, ognuno a distanza di sicurezza dagli altri per trascorrere una serata nell’acropoli.IL MENUIl menu prevede tre antipasti, primo e secondo piatto con contorno e dolce con ingredienti “di quei tempi”. Nel corso della cena i vari ristoratori di piazza Matteotti proporranno alcuni piatti della tradizione perugina. A giudizio dei partecipanti verrà premiato vincitore il migliore piatto della serata. Nel corso della cena i vari ristoratori proporranno dei piatti della tradizione perugina. La sfida tavola vedrà un secondo appuntamento a settembre per la rivincita. Ma alla gastronomia si unisce anche lo spettacolo, sopratutto quelli itineranti (proprio per evitare aggregazione in rispetto delle norme anti coronavirus). A partire dall’esibizione di sbandieratori, mentre i piatti tradizionali del menu saranno serviti a tavola da operatori tutti rigorosamente in abiti storici.IN PIAZZATra gli altri eventi di agosto, giovedì 6 agosto, la “Mangialonga Jazz” (anteprima Umbria Jazz), con cinque diversi percorsi culinari a tappe e musica jazz itinerante tra Borgobello, piazza Matteotti, via della Viola, via dei Priori, corso Garibaldi, via Ulisse Rocchi. Il 10 agosto, le stelle cadenti si ammirano dalla Torre degli Sciri. Spazio all’arte, venerdì 21 agosto con la prima estemporanea città di Perugia” che vedrà coinvolte piazza Matteotti, piazza Italia, via Oberdan, via dei Priori, Porta Sole, piazza IV Novembre. Venerdì 28 Agosto torna “Outfit for dinner” in Piazza Matteotti, la sfilata di moda con tema “La Donna”. Giovedì 10 Settembre “Food trekking 1° edizione / Arte di strada”, cinque percorsi culinari a tappe e artisti di strada itineranti (in collaborazione con Alchemika Festival) tra Borgobello, piazza Matteotti, via della Viola, via dei Priori, corso Garibaldi, via Ulisse Rocchi. Undici e dodici in piazza Matteotti arriva il mercato vintage.