Giovedì 31 Agosto 2023, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 09:01

Oltre 40mila residenti spariti in dieci anni e il quart’ultimo posto in Italia per numero medio di figli per donna. L’Umbria è una delle regioni che soffre di più la cosiddetta trappola demografica per superare la quale oltre a rendere più attrattivo il territorio, per l’Agenzia Umbria ricerche è necessario anche “sostenere le famiglie nel desiderdio di genitorialità”. Lo osserva il ricercatore Giuseppe Coco in un approfondimento sull’emergenza demografica.

L’analisi del ricercatore Aur parte dall’ultimo bilancio demografico regionale che evidenzia alcuni segnali incoraggianti: saldi migratori positivi rispetto al 2021, 3.743 nuovi residenti (+47%) con gli iscritti in anagrafe dall’estero in crescita di 1.037 unità ed “emigrazioni” in calo. Per quanto riguarda le nuove iscrizioni di residenti, va segnalato un +9,1% rispetto al 2021 (24.296) e un dato che supera le cancellazioni (22.285): «Ne consegue un saldo migratorio positivo di 2.011 residenti», spiega Coco che parla di indicatori interessanti. Aprono le porte su un orizzonte dove gioca un ruolo centrale la capacità della regione di essere attrattiva». Ma l’evoluzione dei residenti spinge anche a fare altre valutazioni, con riferimento ad esempio alle misure necessarie per sostenere le famiglie. «Negli ultimi dieci anni la popolazione umbra è diminuita di circa 42 mila persone e il calo più significativo si è avuto nel 2018 con un -10.896 residenti, col periodo Covid che ha visto la regione reggere meglio di quanto si potesse ipotizzare». Quanto alla piramide demografica, la figura dell’Umbria continua a ingrossarsi dalla cintola in su, in linea col trend nazionale. «I dati dicono che i fanciulli con un’età compresa tra 0 e 10 anni sono di meno degli over 70 di ben 94 mila unità», spiega Coco. «E se accorpiamo le prime due classi il differenziale resta a vantaggio degli over 70: -15 mila. Le persone con un’età compresa tra 0 e 20 anni hanno una consistenza di circa 149 mila unità, tra 41 e 60 si attestano a 260 mila (il differenziale tra 0-20 e 41-60 anni è di oltre 110 mila unità), quella degli over 61 è pari a 275 mila. E ancora, i giovani tra 11 e 20 anni sono 56mila di meno dei 51-60enni e gli over 60 superano gli under 30 di circa 46 mila unità. Infine, gli under 40 sono più degli over 60, ma solo di 48 mila persone e questo a livello strutturale non è un dato incoraggiante». Un trend che sconforta specie in prospettiva alla luce del difficile ricambio generazionale. La soglia minima di nuovi nati che assicura il ricambio generazionale è pari a 2,1 figli per donna e l’Umbria si attesta a 1.13, sotto la media nazionale. «La fecondità è calante da circa cinquant’anni in Italia – aggiunge Coco - e anche in Umbria è da diversi anni che abbiamo un calo della natalità/fecondità». Negli ultimi 15 anni anche le donne straniere hanno fatto registrare un calo importante, -0,65 figli a testa, ben al di sotto della soglia di sopravvivenza.

Per Coco, quindi, i fronti da aggredire per arginare la contrazione della natalità e la perdita di popolazione portano all’attrattività dei territori, tema affrontato in altro focus e articolo da Elisabetta Tondini, e la necessità di sostenere il desiderio di genitorialità delle famiglie. «Per piccole regioni a statuto ordinario, con bilanci che non consentono grossi margini di manovra, è necessario uno sforzo enorme se si vuole riuscire a dare gambe a misure fondamentali per la ripresa della natalità». Si fa riferimento a trasferimenti monetari (vedi bonus neonato e neomamme che l’Umbria ha introdotto), ma anche a congedi parentali e paterni, detrazioni, maggiore attenzione all’occupazione femminile e servizi: asili e babysitteraggiom ma anche scuole più attrezzate.