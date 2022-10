Sabato 8 Ottobre 2022, 07:29

PERUGIA - È stato trovato in casa con oltre 22 chili di marijuana, una quantità sufficiente a guadagnarci 150mila euro. Eppure per il super spacciatore beccato a Collestrada ad aprile il processo si chiude con un patteggiamento a 3 anni di reclusione e una multa di 30mila euro.

Una notizia che potrebbe apparire quasi scioccante, con una pena in qualche modo leggera rispetto al peso della droga, se si considera che ieri su queste colonne si raccontava di una condanna a quattro anni per 42 grammi di eroina. Eppure la motivazione esiste e ha il supporto delle Sezioni unite della Corte di cassazione: è vero che l'imputato (un 34enne di origini albanesi) è stato trovato in possesso «di un quantitativo estremamente importante di stupefacenti», ma è corretto escludere «l'aggravante dell'ingente quantità» - scrive nella motivazione il giudice Valerio D'Andria – perché «l'esame della sostanza ha fatto emergere la presenza di un principio attivo di peso inferiore a 2 chilogrammi». Secondo la Cassazione richiamata dal giudice, infatti, in riferimento alle droghe leggere c'è l'orientamento per cui «l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi».

Insomma, al massimo si sarebbero lamentati i clienti, ma la giustizia e i precedenti giuridici graziano il boss dello spaccio (difeso dall'avvocato Daniela Paccoi) e benedicono il patteggiamento a tre anni.