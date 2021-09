Martedì 21 Settembre 2021, 19:44

TERNI - In Bct tornano le “Giornate della filosofia”. Per tre giorni, il 23, il 24 e il 25 settembre 2021, la Biblioteca comunale di Terni ospiterà docenti universitari che si confronteranno sul tema della filosofia del linguaggio. Sarà un festival dal vivo, per il quale verranno adottati tutti i protocolli e i dispositivi previsti dall’emergenza Covid-19, per garantire la massima sicurezza di pubblico e operatori. Si inizierà con un convegno che ha per sottotitolo “Oltre il sistema simbolico di comunicazione” e ci si immergerà in lezioni magistrali, discussioni e letture. Alle ore 9,30 di giovedì 23 settembre, sarà Marco Bastianelli (Società Filosofica Italiana) a porre la domanda ai partecipanti: Che cos’è la filosofia del linguaggio? Il suo interrogativo darà il via ad un susseguirsi di interventi e ragionamenti che partiranno dalla filosofia antica per arrivare al dibattito tra i Continentali e gli Analitici come svolta interessante e innovativa per la linguistica contemporanea. Naturalmente nel corso delle Giornate non mancheranno approfondimenti su autori che hanno già affrontato il tema in passato, da Platone a Bonaventura da Bagnoregio, da Tommaso d’Aquino a Giovan Battista Vico, da Hegel a Kierkegaard. Il tema di questa terza edizione delle “Giornate della filosofia” verrà trattato anche in maniera ironica (nel senso filosofico del termine) e toccherà tematiche quali il rapporto tra linguaggio e silenzio, menzogna, realtà. Le relazioni in Bct saranno seguite dagli allievi dei Licei di Terni che saranno presenti in sala e per coloro che non potranno partecipare magari perché non ancora in possesso del Green pass, le Giornate potranno essere seguite in diretta streaming.