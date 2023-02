In Bct a Terni salpa Umbrialibri love con i cuori in trincea

TERNI - Alla Biblioteca di Terni dopo il successo dell’edizione 2022, torna “UmbriaLibri” in versione “Love”, tre giorni dedicati interamente all’amore, in concomitanza della festa di san Valentino, patrono della città e degli innamorati di tutto il mondo. L'amore sarà il tema che verrà trattato sotto diversi aspetti, durante gli appuntamenti in programma con personalità dello spettacolo, poeti, scrittori, scienziati.

Questa mattina sabato 10 febbraio il direttore artistico Angelo Mellone ha accolto le prime "conversazioni". Donatella Marazziti e Anfela Rafanelli hanno parlato de "Il cervello innamorato: desiderio, amore e dipendenza", mentre a seguire protagonisti sono stati i "Cuori in trincea", con l'amore ai tempi della guerra dove è stata toccante la testimonianza di Veronica Fernandez inviata di RaiNews24 che ha raccontato la propria esperienza tra le donne e i giovani conosciuti in Ucraina.