In arrivo a Orvieto un nuovo mezzo per la Polizia Locale. Potrà operare come ufficio mobile

ORVIETO E' un arrivo per il parco automezzi della Polizia Locale di Orvieto una nuova autovettura. E' stato presentato dalla ditta Elevox di Ariccia negli stands espositivi della 39° edizione delle “Giornate di polizia locale e sicurezza urbana”, che si è svolta a Riccione dal 9 all’11 settembre, il nuovo veicolo di servizio della Polizia Locale di Orvieto. Tra pochi giorni, l’autovettura – una Dacia Duster comfort cilindrata 1600 115 cv GPL – verrà consegnata al comando della Polizia Locale per i compiti di istituto.“Con molta soddisfazione insieme all’Amministrazione Comunale di Orvieto – dichiara la comandante Tenente Colonnello Alessandra Pirro – abbiamo intrapreso un percorso di rinnovo del parco veicoli del corpo di Polizia Locale che da troppo tempo soffriva a causa dell’utilizzo di veicoli di servizio piuttosto datati e con seri problemi di sicurezza per il personale. La Polizia Locale avrà oggi a disposizione non solo un mezzo sicuro, ma anche pratico e funzionale in quanto, grazie ai dispositivi inseriti a bordo, potrà operare come un vero e proprio ufficio mobile. A questo va aggiunta la vocazione ‘ambientale’ dell’autovettura che, essendo alimentata a Gpl assicurerà, a parità di performance, risparmio in termini economici e ridotto impatto ambientale derivante da una notevole riduzione delle emissioni di polveri sottili inquinanti in atmosfera”.