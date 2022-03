In arrivo all'antistadio "Achilli" di Orvieto il 27esimo Torneo di Calcio Giovanile "Mario Frustalupi"

Dopo due edizioni di stop dovuto alla pandemia da Covid-19 torna a Orvieto il Torneo di calcio giovanile "Mario Frustalupi". L’Orvietana Calcio organizza infatti la 27ma edizione del prestigioso torneo che ha sempre visto in campo le migliori scuole calcio, e che si svolgerà a Orvieto dal 29 maggio al 26 giugno all’Antistadio "Oscar Achilli" (campo in erba sintetico) degli impianti sportivi "Luigi Muzi" di Ciconia.



Il Torneo si pone come obiettivo quello di programmare l’attività relativa alla stagione sportiva 2022/2023, a questo scopo potranno essere utilizzati fino a 3 prestiti per tutte le categorie che in questa edizione saranno: Juniores B 01/01/2004-31/12/2005, Allievi U16 01/01/2006-31/12/2006, Giovanissimi U14 01/01/2008-31/12/2008, Esordienti anno 2009 01/01/2009-31/12/2009, Pulcini anno 2014, Primi Calci 2011, 2012 e 2013.



Le gare eliminatorie dell’anno 2014 si svolgeranno il 29/05/2022 (unica giornata), quelle dell’anno 2012 si svolgeranno il 05/06/2022 (unica giornata), per il 2013 si svolgeranno il 12/06/2022 (unica giornata). Le gare eliminatorie dell’anno 2011 si svolgeranno il 19/06/2022 (unica giornata) mentre le semifinali e finali si svolgeranno il 26/06/2022.



L’adesione delle società che vorranno partecipare dovrà pervenire entro e non oltre il 30/04/2022.