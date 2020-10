Impresa di Danilo Petrucci che partirà dalla prima fila nel Gran Premio di Francia a Le Mans. Terzo tempo per il ducatista ternano.

Danilo Petrucci centra una nuova impresa nelle qualificazioni del Gran Premio di Francia valido per il Mondiale della Moto Gp dove il pilota ternano ha fatto registrare oggi il terzo miglior tempo nelle qualifiche ufficiali che hanno disegnato la griglia di partenza, alle spalle di Fabio Quartararo e di Jack Miller, con una performance che lo farà partire dalla prima fila nella gara di domani. Il ducatista ternano ha confermato di avere un ottimo feeling con il circuito di Le Mans, dove per il terzo anno consecutivo riesce a centrare la prima fila. Complessivamente si tratta della decima prima fila conquistata da Petrux in carriera nella Moto Gp. Nel 2017 Petrucci partì in prima fila per quattro volte, nel Gran Premio del Mugello (3°), nel Gran Premio di Catalogna (3°), nel Gran Premio di Germania (2°) e nel Gran Premio di Assen (3°). Nel 2018 Petrux è partito dalla prima fila nel Gran Premio del Qatar (3°), nel Gran Premio di Germania (2°) ed in quello di Francia (3°). L'anno scorso infine l'impresa gli era riuscita in due occasioni, nel Gran Premio del Mugello (3°) e nel Gran Premio di Francia (2°).

