PERUGIA - Per offrire un servizio migliore a chi chiede informazioni in materia di Immigrazione da oggi c’è uno strumento in più. Un totem informativo è stato installato nella sala d’attesa dell’Ufficio Immigrazione della questura.Attraverso la consultazione del totem si possono acquisire informazioni, tradotte in lingue diverse, con contenuti multimediali costantemente aggiornati sulla sanità, il lavoro, la formazione. Questo servizio viene fornito alla Questura di Perugia, a titolo gratuito, grazie ad un progetto di collaborazione, promosso dalla Regione Umbria, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Interno e le ACLI.Attualmente, circa 300 persone al giorno si rivolgono, attraverso i vari canali di comunicazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, alla Questura per le varie esigenze connesse alle differenti procedure in tema di immigrazione.