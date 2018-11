Ilaria Cucchi: «Ci sono tanti Stefano Cucchi di cui non sentiremo parlare, i diritti degli ultimi non sono sacrificabili»

“Ci sono tanti casi come quello di mio fratello, questo premio è dedicato a lui ma anche ai tanti Stefano Cucchi di cui non sentiremo mai parlare perché gli ultimi non hanno voce”. Accolta da una sala gremita e tra gli applausi, Ilaria Cucchi ha ricevuto mercoledì 31 ottobre il premio Antigone nell’ambito del film festival sui diritti umani che si apre oggi a Orvieto.

“Una Antigone al contrario rispetto a quella del mito che anziché seppellire il fratello lo fa rivivere ogni giorno grazie alla sua battaglia”, ha detto Francesco Cordio, direttore artistico della rassegna che è arrivata quest’anno sulla Rupe dopo aver lasciato Todi “per motivi politici”. “Un’emozione indescrivibile ricevere questo premio – ha detto Ilaria Cucchi – un importante riconoscimento per battaglia di civiltà che ho deciso di portare avanti un attimo dopo la morte di Stefano, un modo per tenerlo ancora con me e per dare un senso a quella morte assurda".

Domenica 4 novembre alle 18 al cinema Corso si terrà la proiezione gratuita del film di Alessandro Cremonini "Sulla mia pelle" sul caso di Stefano Cucchi che chiuderà il film festival

