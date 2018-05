di Michele Bellucci

Il primo weekend di questo maggio è strabordante di appuntamenti a base di musica live e, per scegliere i più gustosi, può di certo far comodo una mappa. Questa sera il cantautore romano Alessandro Mannarino chiuderà la stagione dell'Associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore con una tappa del suo "L'impero Crollerà" tour al teatro Lyrick di Assisi. Intanto nel capoluogo ultime battute per il festival dedicato alla musica elettronica Segnali: questa sera performance ed esibizioni dal vivo dalle 21.00 all'Auditorium del Conservatorio Morlacchi, con Brigitta Muntendorf che in chiusura proporrà "Hello Body"; domani sempre al Conservatorio, sin dal pomeriggio, sonorizzazioni di cortometraggi con gli studenti Liceo Musicale "Angeloni" di Terni e trilogia musicale proposta dalla Strawberry Perugia Laptop Orchestra del Liceo Musicale "Mariotti". La rassegna si chiuderà domani sera alle 21.30 a Palazzo della Penna con un concerto promosso da A23 e T-Trane che vedrà come protagonista John De Leo, accompagnato da Simone Pappalardo e Franco Naddei (in apertura, il duo Cartridge Grain).

Sempre questa sera all'Afterlife di Balanzano arriverà il rapper MadMan per presentare il nuovo album "Back Home". Intanto i Decostruttori Postmodernisti, quartetto theremin, pianoforte, violino e violoncello, proporranno al pubblico del Bad King la loro divertente storia della musica dal Medioevo a oggi. Sempre stasera allo Spazio ZUT di Foligno la violinista avanguardista Jessica Moss presenterà dal vivo il suo primo disco solista "Pools of light". Da segnalare anche i Guappecartò all'Onda Road, tra sonorità zigane e balcaniche con aperture al tango e alla musica classica.



Domani all'Urban di Sant'Andrea delle Fratte party di chiusura della rassegna "Purple" dedicata alla scena trap italiana; a dettare il ritmo Shablo, Chiskee, Duit, Stiff, Dverse - Daxter, Madblow e Blind. Alle 18.00 il Circolo Aurora di Foligno proporrà un set acustico di Zelda Zarathustra, accompagnata alla chitarra da Andrea Brancatelli. La Darsena di Castiglione del Lago punta sul garage rock dei perugini The Mighties, ovvero Emiliano Pinacoli (voce), Nicola Mechelli (basso), Alessandro Mechelli (batteria), Bernardo Romizi (chitarra) e Francesco Mengoni (organo), che condivideranno il palco con il duo garage-punk tedesco The Sound Monkeys. Infine il pop-rock di Klò & the Crimen Show scuoterà l'Olandese Volante di Todi.



Da segnalare una stuzzicante proposta anche per domenica, quando alla Music Farm di Montebello andrà in scena "3x3: i tre trii". Tre band e nove musicisti pronti a far ballare il pubblico, con Bartender (Gabriele Tardiolo, David Tordi e Valerio Bellocchio), Cogli la prima mela (Mauro Mela, Sandro Paradisi e Juri Pecci) e Les Triplettes (Maria Fiorelli, Lorenzo Baldinelli e Samuele Martinelli).

