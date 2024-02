Mercoledì 14 Febbraio 2024, 09:07

IL VOLLEY

QUI BARTOCCINI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Fatica infrasettimanale per Sir Susa Vim Perugia e Bartoccini Fortinfissi Perugia, impegnate stasera nei rispettivi campionati. Partendo dalla Superlega, i Block Devils di Angelo Lorenzetti sono attesi dalla trasferta in casa del Cisterna Volley (ore 20,30). Dovrebbero partire Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Russo coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Proprio Leon, che ritrova spazi e ritmo gara, spiega che «quello di Cisterna è un campo complicato dove diverse squadre hanno fatto fatica e che sarà un match difficile». Ma si dice fiducioso sulla ripresa del gruppo, sempre secondo in classifica ma reduce da due sconfitte. «Siamo pronti per affrontare la partita, dobbiamo concentrarci sui nostri fondamentali e poi vedremo il risultato del campo».Cisterna, reduce dalla sconfitta di Modena, è attualmente ottava in classifica. Coach Falasca dovrebbe mandare in campo inizialmente il 6+1 delle ultime uscite con Baranowicz in regia, il francese Faure a chiudere la diagonale, Mazzone ed il serbo Nedeljkovic al centro della rete, lo spagnolo Ramon e l'altro serbo Peric in posto quattro e Piccinelli a dirigere le operazioni in seconda linea. Una sfida da non sottovalutare per i Block Devils.Sarà di scena invece al PalaBarton la Bartoccini, impegnata nella quarta giornata di Pool promozione della serie A2. L'avversario è la Lpm Bam Mondovì, attuale fanalino di coda del raggruppamento con 33 punti. Le Black Angels svettano invece in testa alla classifica con 58 punti. Possibili formazioni (in campo alle ore 20): Ricci e Montano in diagonale, Atamah potrebbe essere ancora preferita a una tra Bartolini e Cogliandro al centro, in banda Traballi e Kosareva, Sirresi libero. Mondovì: Allassia in diagonale con Decortes, al centro Farina e Riparbelli, in banda Coulibaly e Grigolo. Il libero è Tellone. Per la Bartoccini una vittoria sarà importante anche per arrivare con la giusta concentrazione al 18, quando sarà impegnata nella finale della Coppa Italia A2 Frecciarossa contro la Futura Busto Arsizio.Riccardo Gasperini© RIPRODUZIONE RISERVATA