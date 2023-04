Il violino di Carolin Widmann al Mancinelli di Orvieto per la rassegna 2023 di "Antecedente"

È la violinista Carolin Widmann la protagonista del concerto sinfonico che si terrà venerdì 14 aprile alle 21 al Teatro Mancinelli di Orvieto. L'artista tedesca, una delle musiciste più in vista sul panorama internazionale e grande interprete della nuova musica, si esibirà con l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani nel secondo appuntamento della stagione 2023 della rassegna sinfonica "Antecedente".

«Esecutrice meravigliosamente versatile, sia come solista sia come camerista - spiegano gli organizzatori - il suo repertorio spazia dai grandi classici alla musica d’oggi, da un'ampia varietà di musica da camera alle nuove commissioni, create spesso appositamente per lei».

Carolin Widmann è stata nominata “Musicista dell’anno” agli International Classical Music Awards 2013, insignita del Bayerischer Staatspreis per le eccezionali doti musicali nel 2017 e di un International Classical Music Award per la registrazione dei Concerti per violino di Mendelssohn e Schumann con la Chamber Orchestra of Europe. Ha collaborato con le principali orchestre internazionali, dai Berliner Philharmoniker alla Bbc Symphony Orchestra, insieme ai direttori più autorevoli.

Il programma del concerto che si terrà al Mancinelli di Orvieto spazierà dalla musica classica a quella contemporanea: il Rondò in Do maggiore K 373 per violino e orchestra e la Sinfonia n. 40 in Sol minore K 550 di W. A. Mozart si alterneranno al brano, in prima esecuzione italiana, Neroli per violino e orchestra di Lisa Streich, giovane e talentuosa compositrice svedese. La direzione sarà a cura del M° Tito Ceccherini, apprezzato interprete del repertorio moderno e contemporaneo e uno dei direttori più colti della sua generazione, giunto ormai alla sua quarta produzione con l’Orchestra Calamani.

«La stagione 2023 di "Antecedente" - spiegano i promotori - ha come obiettivo quello di creare nella città di Orvieto una programmazione di eventi continuativa e di alto livello, che vada a costruire un nuovo punto di riferimento musicale e culturale in genere, che si inserisca anche nell’offerta turistica del territorio. La logica della programmazione è di molteplice natura e finalità: le fasce di pubblico coinvolte saranno disparate in termini di età e provenienza culturale, la tipologia delle attività musicali programmate, infine, spazia nei generi, nelle epoche e nelle formule di concerto».