Il vicario di Papa Francesco per la Diocesi di Roma sarà a Foligno per la solennità di Santa Angela

FOLIGNO - L’anno che si avvia a chiudere porta una buona notizia e quello che tra poco si aprirà ne porta un’altra parimenti buona. Tutto ruota intorno alla Chiesa convento di San Francesco e Santuario di Santa Angela da Foligno che è anche sede della Provincia Italiana di San Francesco d’Assisi, dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali e che è fulcro per Umbria, Lazio, Marche, Toscana e Sardegna. Il 2019 si aprirà con un importante evento di fede, la solennità di Santa Angela da Foligno che da sempre cade il 4 gennaio. La solenne concelebrazione sarà presieduta dal sua eminenza reverendissima cardinale Angelo De Donatis, vicario di Sua Santità Papa Francesco, per la Diocesi di Roma. “Il Cardinale De Donatis – racconta il parroco di San Francesco, padre Domenico Fabbri – è stato a Foligno nei mesi scorsi insieme al suo seminario, il Seminario Maggiore di Roma, portando in città 100 ragazzi. Tutti sono venuti per conoscere Santa Angela. Nell’occasione di questa presenza al Santuario in accordo con il vescovo della Diocesi Foligno, monsignor Gualtiero Sigismondi, abbiamo chiesto al cardinale che si Chiama Angelo ed è nato proprio il 4 gennaio di poter avere la sua presenza nella concelebrazione eucaristica nel giorno della Solennità di Santa Angela. Sua eminenza ha detto subito di si. Il cardinale De Donatis ha dimostrato anche in questa occasione di essere un grande pastore della chiesa e di essere una persona spiritualmente e umanamente bellissima. La chiesa territoriale lo ha chiamato e la sua risposta positiva per essere anche in questo caso vicino alla comunità dei fedeli – conclude - è stata immediata”. L’anno che si avvia a conclusione, come detto, ha portato una ulteriore buona notizia. Nei giorni scorsi Il Messaggero aveva anticipato il possibile avvio dei lavori per ristrutturare, dopo i danni causati dalla crisi sismica del 2016, la chiesa convento di San Francesco e Santuario di Santa Angela. Domenica, nel corso della messa che in questa fase viene officiata all’interno del vicino Oratorio del Gonfalone dove sono state traslate anche le spoglie di Santa Angela, è stata data notizia dell’avvio del cantiere. A confermare il tutto è frate Franco Buonamano, ministro provinciale della Provincia Italiana di San Francesco d’Assisi. “Si sta approntando il cantiere – spiega il ministro provinciale – e in base al crono programma le opere andranno a completamento entro 180 giorni lavorativi. Confidiamo, quindi, di poter riaprire la chiesa al culto entro Pasqua 2019”.