Terni, il vescovo Soddu visita l'ospedale e si intrattiene con operatori sanitari, familiari e pazienti

Il vescovo della Diocesi di Terni, Narni e Amelia, monsignor Francesco Antonio Soddu, oggi pomeriggio ha fatto visita all’ospedale di Terni per portare il proprio saluto, dopo il suo insediamento ufficiale, alle persone malate, ai loro familiari e al personale dell’Azienda ospedaliera. Il prelato si è fermato a parlare con gli operatori sanitari in assetto anti-covid ed ha anche scambiato un saluto in lontananza con le persone ricoverate. La visita del nuovo vescovo, succeduto a Giuseppe Piemontese, è stata la prima al Santa Maria. Ad accoglierlo il direttore generale Pasquale Chiarelli e il direttore sanitario Alessandra Ascani.

