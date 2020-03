Il vescovo Piemontese per il Covid-19: dalla messa in diretta tv alla preghiera per i defunti della pandemia

TERNI Papa Francesco ha invitato tutti a recitare contemporaneamente la preghiera del Padre Nostro mercoledì 25 marzo alle ore 12, «in questi giorni di prova sotto la minaccia del Coronavirus». Il vescovo di Terni si unirà alla preghiera celebrando la messa dell’Annunciazione del Signore nella Cattedrale di Terni alle 10, che sarà trasmessa in televisione da Teleterni e da Telegalileo, e apparirà sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Diocesi Terni Narni Amelia. Il richiamo alla preghiera avverrà alle 11,15, quando tutte le campane delle chiese saranno suonate.

Successivamente, il 27 marzo alle 16, il vescovo Piemontese si recherà da solo al cimitero della città «per un momento di raccoglimento, preghiera e benedizione, per affidare al Padre tutti i defunti di questa pandemia». Anche il sindaco Latini si unirà al vescovo, a nome proprio e in rappresentanza della cittadinanza. Nello stesso giorni tutti i preti della Diocesi sono invitati a celebrare la messa, senza fedeli, in suffragio dei defunti di queste settimane.

Ultimo aggiornamento: 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA