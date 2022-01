Il vescovo della diocesi Orvieto-Todi Sigismondi in udienza dal Papa come assistente generale di Azione Cattolica

Nella mattina di sabato 22 gennio in Vaticano, Papa Francesco ha ricevuto in udienza Giuseppe Notarstefano, Presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, e monsignor Gualtiero Sigismondi, Assistente ecclesiastico generale dell’associazione e vescovo della diocesi Orvieto-Todi. Molti i temi toccati nel corso del cordiale e paterno incontro.

Il Santo Padre ha voluto incoraggiare l’Azione Cattolica ad andare avanti nella sua missione, stando con sempre maggiore impegno nel cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa universale e dalla Chiesa italiana; coltivando il suo essere Chiesa popolare, capace di condividere la quotidianità delle persone.

Papa Francesco ha chiesto in particolare dei ragazzi e dei giovani di Azione Cattolica, rivolgendo loro un pensiero affettuoso. Il Presidente Notarstefano e l’Assistente generale mons. Sigismondi hanno presentato e aggiornato il Santo Padre sugli impegni e i progetti associativi attualmente in corso, evidenziando quanto questi, e più in generale, l’intero agire dell’Azione Cattolica sia il frutto di un discernimento pienamente ispirato al magistero di Papa Francesco.

Al termine dell’udienza, il Presidente Notarstefano e mons. Sigismondi hanno donato al Santo Padre alcuni libri pubblicati dall’Editrice Ave, tra questi il testo Sorella maggiore racconta, memorie della fondatrice della Gioventù femminile di Azione Cattolica, Armida Barelli, che sarà beatificata a Milano il prossimo 30 aprile 2022.

Foto: Vatican Media