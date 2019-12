TERNI Il teatro Verdi,chiuso da anni, è finito nel mirino dei vandali. Nella notte sono state prese a sassate le finestre che sono andate in frantumi, per la rabbia dei tanti cittadini che questa mattian si sono fermati per visonare i danni. Il Comune ha dato il via al piano di ristrutturazione, ma per la riapertuar ci vorrà ancora molto tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA