© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVI - Il turismo responsabile e sostenibile, a contatto con i territori più autentici, sarà al centro della terza edizione di Eco Natura, Salone Turismo Rurale che torna dal dal 19 al 21 ottobre a Villa Fabri di Trevi. Una cornice d’eccezione per ospitare prodotti enogastronomici di qualità, convegni di approfondimento, cooking show e incontri b2b all’interno degli spazi espositivi. Il salone si aprirà con proprio il consueto workshop dedicato agli operatori, che avranno un’importante occasione di incontro diretto. La mostra mercato è invece aperta al pubblico, con espositori del settore ricettivo e di prodotti tipici locali, che sarà possibile acquistare direttamente in fiera. Specifici momenti di approfondimento e di informazione, sia per gli operatori che per i visitatori, andranno di pari passo con cooking show e degustazioni.Il Salone sarà, ancora una volta dedicato al viaggio sostenibile e responsabile, alla vacanza rurale a stretto contatto con la natura, con le tradizioni e l’autenticità dei territori. Nell’anno del cibo italiano nel mondo non poteva mancare l’enogastronomia di qualità, dal produttore al consumatore: «Il turismo rurale rappresenta un valore aggiunto per l’Umbria - afferma la presidente della Regione- che si propone sempre più come meta ideale di quanti vogliano conoscere una regione dove si fondono la bellezza dei paesaggi e dei luoghi ricchi di arte e storia, la bontà del cibo e dei vini locali, la genuinità e l’unicità delle esperienze che si possono vivere in una dimensione “a misura d’uomo"». Salvaguardia e valorizzazione ambientale e delle aree protette, una nuova regolamentazione per gli agriturismi, il potenziamento della promozione dei prodotti agroalimentari e dell’offerta enogastronomica, la filosofia della ‘filiera corta’. Questi elementi, così come la conoscenza e la fruizione del territorio e del patrimonio rurale, permetteranno all’Umbria di migliorare l’attrattività turistica, attraverso il paesaggio, eventi e manifestazioni culturali, i Cammini.L’occasione è ghiotta anche per partecipare ai tanti appuntamenti dell’Ottobre Trevano, tra cortei medievali, la Mostra mercato del Sedano nero di Trevi e lo storico Palio dei Terzieri, che ogni anno richiamano migliaia di visitatori: «Trevi continua il suo impegno verso la promozione del turismo rurale - sottolinea il sindaco di Trevi- Quest’anno lo farà ancora a Villa Fabri ospitando il Salone nella sede della Fondazione per lo studio della biodiversità del paesaggio. Con gli ultimi successi, quali l’iscrizione della fascia olivata Assisi-Spoleto nel registro italiano dei Paesaggi rurali storici del Mipaaf e nel programma Giahs della Fao, nonchè il potenziamento del Cammino di Francesco con il Sentiero degli olivi, si è notevolmente rafforzata l’immagine della nostra città come legata, appunto, ad un turismo rurale, naturalistico e sostenibile, che vede nel paesaggio, nell’accoglienza, ma anche nella qualità dei nostri prodotti tipici la nostra forza. Quindi, direi che Trevi è la sede ideale per una manifestazione come il Salone, che affronta e sviluppa i vari aspetti del turismo rurale».Saranno presenti, in occasione del Salone, buyer stranieri provenienti da Regno Unito, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Belgio Austria, Svizzera, Stati Uniti e per la prima volta da paesi scandinavi come Norvegia e Danimarca. Tra gli espositori confermata la presenza di regioni italiane come l’Umbria, le Marche e il Lazio, ma anche i Cammini, la Via Francigena, Slow Food, Associazioni di categoria, Strade dei Vini e dell’Olio, Consorzi di valorizzazione di tipicità e luoghi di produzione. Il Salone Turismo Rurale Eco Natura è organizzato da MC Marketing Consulting con il patrocinio dell’Unesco, dell’Enit, della Regione dell’Umbria, del Comune di Trevi e delle principali associazioni di settore. L’ingresso alle iniziative in calendario sarà gratuito, proprio per dare a tutti l’opportunità di trascorrere un fine settimana all’insegna del gusto ma anche della cultura e di un turismo sostenibile.