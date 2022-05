Il Trio italiano apre la stagione estiva dell'Araba Fenice

Le Suggestioni create del Trio Italiano, apriranno la seconda edizione del Prendi Nota 2022, Stagione estiva dell’Araba Fenice. Giovedì 2 giugno alle ore 18 a Guardea, è in programma il primo concerto la cui singolare formazione composta da Endrio Luti alla fisarmonica, Thomas Luti al Sax e Cristina Trimarco al fagotto, eseguirà alcune pagine di compositori celebri come Benny Goodman, Astor Piazzolla, Ennio Morricone e un nutrito numero di brani tratti dall’antico e affascinante mondo della musica Klezmer. Il Trio Italiano nasce dalla passione musicale di una intera famiglia, Endrio Luti e Cristina Trimarco sono sposati da molti anni e Thomas è il loro figlio. Il Trio svolge una intensa attività artistica sia in Italia che all'Estero, i suoi componenti oltre all'attività del Trio si esibiscono anche in altri contesti cameristici per prestigiosi enti e associazioni musicali come: Accademia di Santa Cecilia di Roma, Società dei Concerti di La Spezia, Agimus di Siracusa, Gli amici del Teatro di Avola, Teatro Regio di Parma e molti altri.

Quello che propone il Trio Italiano è un programma eterogeneo che spazia dalla tradizione Balcanica, Ebraica, Klezmer, Sudamericana sino ad arrivare a trascrizioni di brani classici. Attraverso l’individuazione di questi repertori questo organico vuol dar forma ad un ensemble che vede protagonisti la Fisarmonica, il Sax ed il Fagotto: tre strumenti che pur avendo tradizioni musicali diverse riescono a dialogare con un grande equilibrio sonoro e sorprendenti atmosfere timbriche. La Stagione Estiva del Prendi Nota prevede dodici concerti dal 2 giugno al 9 luglio a Guardea nella sala Consiliare, a Terni presso il bellissimo Chiostro di Palazzo Fabrizi, a Collescipoli nella sala Nobile di Palazzo Catucci e presso il Chiostro del Castello di Bartolomeo d’Alviano.