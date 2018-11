Il tricolore strapazzato e l'amarezza di Gentiletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Una Giunta nata nel segno del narcisismo tricolore. Un po' per vocazione politica, ma sopratutto per un eccessivo protagonismo che cozza con il cerimoniale da rispettare in occasione degli appuntamenti istituzionali. Quella fascia da sindaco è girata di petto in petto con troppa facilità. A cominciare da Marco Cecconi che la prese in prestito per poche ore per inaugurare la festa delle acque a Piediluco prima ancora di diventare assessore, fino allo scivolone del vicepresidente del Consiglio comunale, David Maggiora, che ieri ha indossato la fascia a Stroncone in occasione della commemorazione dei caduti di Nassirya. La stessa fascia che il sindaco Latini indossava, sempre ieri, quasi alla stessa ora, davanti alla corona di fiori deposta accanto alla targa dedicata alla memoria dei militari caduti in Iraq che si trova a Corso del Popolo. Maggiora avrà anche pensato di indossare il tricolore per rendere omaggio ai caduti nel migliore dei modi, ma questo era un compito che ieri spettava al sindaco Latini, o al massimo al vice Andrea Giuli. Perché queste sono le regole dei cerimoniali. Maggiora sarà pure andato a Stroncone in rappresentanza del Comune di Terni, ma la fascia non la doveva indossare. Per ironia della sorte, nemmeno il primo cittadino di Stroncone, Alberto Falcini, ieri indossava il tricolore, ma il suo vice, Luigi Dionisi. «Ritengo l'accaduto disdicevole e mi auguro non si ripeta mai più. Per quel tricolore - commenta amareggiato il consigliere comunale di Senso Civico, Alessandro Gentiletti - molti uomini e molte donne nel tempo hanno perso la loro vita. Essa non può essere impiegata per esibizioni personali, ma merita di essere utilizzata con rispetto e decoro, cosi come raccomandano le direttive ministeriali. Esse ci dicono che sarebbe opportuno che ad indossarla fosse solo il sindaco e il vicesindaco e certamente non contemplano la possibilità di un utilizzo multiplo, come se le istituzioni cittadine fossero chiamate all'ubiquità».