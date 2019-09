Il terziere Mezule fa sua la Rivincita della Corsa all'Anello di Narni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E rivincita è stata. Il terziere Mezule l’ha conquistata ieri pomeriggio al “campo de li giochi” di Narni, mettendosi dietro gli altri favoriti, in una gara sempre in salita, risolta all’ultimo anello. Mezule ha trovato in Wilmi Santirosi il suo alfiere, in quanto è riuscito a fare nella sua tornata uno splendido punteggio pieno, che non è per niente facile. Ma se Santirosi è stata la punta di diamante, i suoi compagni Tommaso Finestra e Mirko Concetti hanno fatto il resto, dando alla squadra un ottimo equilibrio, quello che non aveva dimostrato a maggio. Insomma per loro, per il terziere in bianconero, una vittoria quasi inaspettata. Tutti guardavano infatti a Fraporta quale favorito, perchè in precedenza aveva dato ampia prova di solidità di squadra, ed invece, spiegando come la corsa è davvero inspiegabile, s’è trovata improvvisamente al terzo posto, senza essere davvero mai in gara. Hanno da essere felici invece i cavalieri di Santa Maria: era la prima competizione senza il grandissimo Diego Cipiccia, che era capitano e riserva: si sono ben comportati e, anzi, hanno trovato con Tommaso Suadoni l’atleta che ha conquistato il titolo non onorifico di miglior cavaliere della edizione della Rivincita.APPROFONDIMENTI NELL'EDIZIONE CARTACEA