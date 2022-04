Petrucci, da Terni all'America, buona la prima: trionfa con la sua Ducati nella Superbike Usa

Esordio vittorioso per il pilota ternano Danilo Petrucci che, nella notte italiana tra sabato e domenica, ha colto la vittoria nella prima tappa del Campionato nazionale degli Stati Unite della Superbike sul circuito di Austin in Texas alla guida della sua Ducati del Team Warhorse. Petrux, che partiva dalla prima fila dopo avere fatto registrare il terzo miglior tempo nelle prove ufficiali, ha dominato e gestito la gara fin dalle prime battute e fino al termine, dimostrando di essersi saputo adattare in tempi rapidi alla nuova dimensione agonisitica e tecnica delle derivate di serie statunitensi. Danilo Petrucci con questa vittoria entra nella storia del motociclismo, scrivendo un nuovo esaltante capitolo dopo i trionfi nella Moto Gp e nella Parigi - Dakar. Danilo infatti è diventato il terzo pilota italiano capace di aggiudicarsi un Gran Premio nella Superbike degli Stati Uniti dopo i suoi predecessori che sono stati Alessandro Gramigni e Zanettim tutti alla guida di una moto della Ducati. Danilo Petrucci con questa affermazione è diventato anche il sessantatreesimo pilota nella storia a vincere una gara della categoria Ama Superbike. Inoltre il ducatista ternano ha ugugliato, con questa sua formidabile performance, il record dello spagnolo Toni Elias, unico prima di Petrucci a far coincidere il suo esordio nella Superbike americana con una vittoria.

