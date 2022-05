Il ternano Pagani trionfa ancora, record italiano disabili nell'apnea indoor e adesso punta a nuovi primati mondiali

C'è un nuovo record, per Fabrizio Pagani, campione e primatista mondiale di apnea dinamica subacquea per disabili. In cinquantaquattrenne atleta umbro, di Terni, ha ritoccato il record italiano indoor senza attrezzi in vasca da 25 metri. Si tratta anche della migliore prestazione mondiale sempre per atleti diversamente abili, ma non è stata omologata come nuovo primato del mondo. Il fatto che sia stata conseguita in una gara di tipo territoriale e con pratiche non predisposte per la registrazione, infatti, non la rende omologabile come primato iridato. Il risultato è arrivato in Umbria, a Castiglione del Lago, in occasione del Trofeo apnea Umbria, gara di qualificazione nazionale di apnea indoor. L'atleta di Terni, che gareggia per la sua associazione sportiva che la Asd Zerotime, ha percorso in immersione e in apnea 92 metri, vale a dire due metri e 60 centimetri in più del precedente primato, che lo stesso Pagani aveva stabilito a Lignano Sabbiadoro nel novembre 2021. E nonostante questo, Pagani afferma che avrebbe potuto anche fare meglio. "Puntavo a una misura ancora maggiore - spiega il campione ternano - ma sono andate male alcune cose durante l'esecuzione del tentativo e la misura è stata così inferiore alle mie aspettative". Dopo questo risultato conseguito nella categoria indoor, Pagani è ora pronto a nuove sfide, nella categoria outdoor. Imminente un tentativo di record del mondo all'aperto nell'apnea che è pronto a provare a stabilire con immersione stavolta in mare. Si sta già allenando per questo. Ma il risultato ottenuto a Castiglione del Lago, anche perché inferiore a quanto lui stessi si aspettava, fa ben sperare proprio per le future prove. Pagani, tra l'altro, è già detentore dei record mondiali per disabili nell'apnea subacquea sia con attrezzi (nel suo caso, una pinna) che senza attrezzi. Tornando alle gare di Castiglione del Lago, oltre a Pagani c'è stata anche un'altra atleta che ha fatto registrare un nuovo record italiano di apnea dinamica indoor senza attrezzi, anche in questo caso migliore prestazione mondiale ma non omologabile come record del mondo. E' l'abruzzese Ilenia Colanero.