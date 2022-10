"Il teatro Verdi rinascerà nuovo, senza dimenticare l'antico": la vicesindaca Salvati replica all'architetto Pajella

«Il teatro Verdi rinascerà, nuovo, ma senza dimenticare l’antico, nella forma stessa del teatro all’interno, nella facciata, perfino in quella posteriore così ricca di citazioni identitarie rispetto alla cultura e all’architettura della nostra città». Lo assicura la vicesindaca e assessora ai lavori pubblica, Benedetta Salvati rispondendo all'architetto Vladimiro Paiella che criticava l'attuale progetto di recupero.

«Terni riavrà il suo teatro - prosegue l'assessora - nuovo e antico allo stesso tempo, come molte cose in questa città. La commistione tra il nuovo e l’antico è del resto uno dei più forti elementi identitari della città. Soprattutto Terni e i ternani avranno molti luoghi dove riunirsi, dove fare comunità e cultura, dove divertirsi e dove formarsi come cittadini di questa città».

Benedetta Salvati ricorda che «ci sono state conferenze stampa, interventi, incontri, confronti, in alcuni casi anche accesi: penso sia stato un bene perché tutto quel che è successo, e perfino le polemiche, sono il segno di un grande interesse e di un attaccamento alla città e alla sua identità. Spero dunque che almeno su questo possiamo tutti convenire anche se magari da punti di vista diversi.

Il nostro punto di vista, ad esempio, è quello degli amministratori pubblici, seppure pro tempore, chiamati a cercare d’interpretare la volontà popolare e a fare delle scelte nell’interesse – il più possibile – dell’intera città».

Dopo aver ricordato le condizioni con cui è stato ereditato il fascicolo del teatro Verdi e le prescrizioni della Sovritendenza, l'assessora dice che «abbiamo scelto di andare avanti con soluzioni non certo di ripiego ma di altissimo livello, come ci è stato riconosciuto da molte fonti indipendenti, fuori da questa città».

«Queste scelte, insieme alla bravura e alla passione dei nostri tecnici - prosegue l'assessora Salvati - ci hanno consentito anche di portare a casa i finanziamenti del Pnrr che ci permettono ora di iniziare e terminare i lavori avendo una copertura finanziaria totale: risultato per nulla scontato».

La vicesindaca quindi rivendica la bontà delle scelte: «noi, la nostra giunta con il sindaco Latini in testa, non soltanto non intendiamo minimamente cancellare la memoria del passato sulla quale si fonda l’identità cittadina, ma soprattutto non vogliamo cancellare o mettere in discussione la possibilità di un futuro migliore per la nostra comunità e per i nostri figli verso i quali sentiamo una fortissima responsabilità».