PERUGIA - La principale istituzione teatrale umbra ha tentato fino all’ultimo di mantenere in piedi la programmazione della stagione 2019/2020, ma la situazione d’emergenza che perdura ancora oggi ha spinto a compiere una scelta tanto difficile quanto necessaria. Il Teatro Stabile dell’Umbria, visto il prolungarsi dell’emergenza e la conseguente chiusura dei teatri, ha deciso di annullare definitivamente tutti gli spettacoli previsti per la Stagione in corso, in accordo con le Amministrazioni Comunali e le compagnie teatrali: «Siamo molto dispiaciuti di essere stati costretti a prendere questa decisione - ha fatto sapere il direttore del TSU- ma con tenacia proseguiamo a lavorare per essere presenti anche attraverso i nostri canali social, per continuare a svolgere il nostro ruolo e la nostra missione anche in questo momento delicato. In attesa di rivederci dal vivo, senza rinunciare a provare ad interpretare questo tempo, stiamo già lavorando alle nuove stagioni teatrali, stiamo elaborando nuovi progetti e ci prepariamo per gli spettacoli che realizzeremo. Anche a nome di tutto lo staff ringrazio ancora una volta il pubblico e tutti gli artisti per l'affetto e la vicinanza che ci stanno dimostrando». In effetti negli ultimi giorni, nonostante i teatri chiusi e la preoccupazione di organizzare il recupero degli spettacoli in programmazione, il palcoscenico privilegiato per gli amanti della cultura sono diventati i canali Social e il Teatro Stabile dell’Umbria ha dimostrato di essere più che all’altezza.Successo notevole per l’omaggio al poeta perugino, con l’iniziativa “Come è forte il rumore dell’alba!” Che ha raggiunto quasi 200.000 persone. Le adesioni di tanti protagonisti del teatro italiano e internazionale confermano l’affetto del “gota” teatrale nei confronti del Teatro Stabile dell’Umbria. Hanno interpretato le poesie di Penna, tra gli altri,. Hanno aderito al progetto, oltre agli attori della Compagnia dei Giovani del TSU, anchedi Liminalia,del Teatro di Sacco,di The Baby Walk,del Teatro Garibaldi di Palermo,. Non da meno l’omaggio a Dante Alighieri del 25 marzo, quando il Teatro Stabile dell’Umbria ha celebrato il sommo poeta sui propri canali social con il contributo di: il pubblico ha potuto godere di due video girati dal vivo durante la rappresentazione di “Dall’inferno... all’infinito”, spettacolo che sarebbe dovuto andare in scena al Centro di Valorizzazione di Norcia, al Teatro della Filarmonica di Corciano e al Teatro Caporali di Panicale.Il Teatro Stabile dell’Umbria ha fatto sapere agli spettatori che i tagliandi degli abbonamenti e i biglietti degli spettacoli che non sono potuti andare in scena saranno sostituiti da un voucher della durata di 1 anno dal rilascio (ai sensi dell’art. 88 del DL del 17/03/2020 n. 18). I vouchers potranno essere richiesti entro e non oltre il 16 aprile, tramite mail all’indirizzo biglietteria@teatrostabile.umbria.it oppure scrivendo al numero 393.9139922 via WhatsApp (specificando nome e cognome, titolo e data dello spettacolo annullato, allegando foto o scansione del biglietto/i fronte e retro); per coloro che non hanno modo di utilizzare le mail o WhatsApp è possibile contattare il Botteghino Telefonico Regionale del TSU allo 075.57542222, attivo tutti i giorni feriali dalle 16.00 alle 20.00. Sarà necessario in ogni caso conservare i biglietti per ritirare il voucher. L'articolo del succitato decreto pone il limite di 30 giorni per la richiesta quindi le richieste che perverranno dopo il 16 aprile non potranno essere accettate e verranno quindi considerate una forma di donazione al teatro. Il TSU ha fatto sapere che alcuni spettatori per solidarietà hanno già rinunciato alla richiesta dei vouchers, per sostenere il teatro in questo momento di grave difficoltà.