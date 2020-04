© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Se il pubblico non va a teatro, il teatro entra nelle case del pubblico con i social network. L’emergenza coronavirus e le restrizioni imposte per limitarne la diffusione cambiano anche le impostazioni più tradizionali della cultura, al punto che spuntano progetti per tenere stretto il legame fra chi sale sul palco e chi guarda, sfruttando le potenzialità del digitale. Nasce così, un progetto a cura del Teatro di Sacco in collaborazione con l’associazione culturale Visualcam, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Perugia. Nei computer e smatphone, dunque a casa, arriveranno video con estratti teatrali per passare qualche momento della giornata con il sorriso.«Nonostante il tragico e preoccupante momento che si sta affrontando – spiegano i promotori - si ritiene costruttivo vivere con un atteggiamento resiliente, cercando di cogliere opportunità anche da tale difficile situazione, consentendo alle arti dal vivo di poter esprimere una pur parziale presenza per gli eventuali fruitori». È stata fatta una programmazione di sette incontri per portare il teatro a casa del pubblico attraverso video amatoriali realizzati direttamente dagli interpreti coinvolti.I contributi video verranno via via trasmessi, in streaming, ogni mercoledì e sabato, da domani al 13 maggio, sempre alle 12 e in replica alle ore 21,30 attraverso le pagine Facebook “Cultura Comune di Perugia” ( https://www.facebook.com/CulturaComunePG ); Museo civico di Palazzo della Penna ( https://www.facebook.com/PalazzoDellaPenna ); Bio Art Cafè - Palazzo della Penna ( https://www.facebook.com/bioartcafe ) oppure tramite il sito web del Comune sezione Turismo e Cultura ( http://turismo.comune.perugia.it/ ).Brevi video da 7-8 minuti l’uno, durante i quali gli attori protagonisti proporranno letture, racconti, testi teatrali. Ecco i protagonisti: Arianna Ancarani, Roberto Biselli (direttore del Teatro di Sacco), Edoardo Chiabolotti, Caterina Fiocchetti, Francesca Gatto, Fabio Pasquini e Giulia Zeetti. Prima puntata, IL 22 aprile: Caterina Fiocchetti-La lunga strada di sabbia, reportage del 1959 di Pierpaolo Pasolini; 25 aprile Fabio Pasquini, Pinocchio mon ami, riduzione di un’opera edita da Starshop nel 2012, testo di Giusi Vheccaglini; 29 aprile: Arianna Ancarani, davanti alla legge di Franz Kafka, storie di cronopios e di famas da Julio Cortazar; 2 maggio; Edoardo Chiabolotti, Così è se vi pare, atto secondo, scena terza di Luigi Pirandello; 6 maggio Francesca Gatto, Dorothy and me di Dorothy Parker; 9 maggio Roberto Biselli, Il signor Dino, suppongo? da i racconti di Dino Buzzati; 13 maggio Giulia Zeetti, la paura di Giorgio Gaber, l’attesa di Giorgio Gaber (teatro canzone). Anche se «alcuni non si sono sentiti adeguati al mezzo e hanno preferito rinunciare», i promotori hanno «cercato di coinvolgere nel progetto i principali protagonisti professionali della scena perugina».