Il Teatro del Cosmo arriva a Piediluco. Appuntamento stasera per un'esperienza "spaziale"

Terni- Il Teatro del Cosmo arriva a Piediluco. Dopo il successo invernale del planetario, appuntamento questa sera dalle 21 per un’avventura immersiva e interattiva che permetterà di osservare le meraviglie del cielo notturno con l'aiuto di esperti di divulgazione astronomica.

Il teatro è formato da una platea di pouf gonfiabili luminosi, un grande schermo per proiezioni e telescopi professionali.

L'esperienza consiste di due momenti: nella prima parte della serata si viene introdotti ai fondamenti dell’osservazione del cielo mediante la proiezione di un viaggio astronomico che porterà ad ammirare da vicino i principali oggetti del cosmo, gli stessi oggetti che poi, durante la seconda parte dell'esperienza, ognuno potrà osservare direttamente mediante un telescopio professionale.

Il pubblico si troverà quindi a viaggiare lontano nel tempo e nello spazio, partendo dalla luna e i pianeti, arrivando infine ad osservare con i vostri occhi al telescopio alcuni degli oggetti più affascinanti, lontani e misteriosi del cosmo, come ammassi stellari, galassie e nebulose.

Durante tutta l'esperienza lo staff di Umbria Skywatching sarà a disposizione per rispondere alle domande e soddisfare ogni vostra curiosità scientifica.

Il prezzo è di 20€ per gli adulti e 10€ per i bambini (fino a 13 anni compiuti), la durata dell'esperienza è di minimo 1 ora. La location di questa sera è: Strada Valleprata, 63, 05100 Piediluco TR.

La prenotazione è obbligatoria.

Per chi volesse è possibile cenare presso la struttura, ugualmente previa prenotazione.