Il SuperEnalotto bacia di nuovo l'Umbria con un 5 da oltre 33mila euro

BEVAGNA - Seconda vincita dell'anno per l'Umbria: nel concorso di martedì 23 febbraio del SuperEnalotto, infatti, un giocatore ha centrato un "5" dal valore di 33.284,80 euro. La giocata vincente, riporta agipronews, è stata registrata presso il bar di via Campofondo 24B a Limigiano, nel Comune di Bevagna. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 112,6 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Umbria il "6" manca dal settembre 2011 quando a Gubbio fu conquistato il jackpot del valore di 65 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: 13:09

