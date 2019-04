Il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani in visita al Distaccamento Vigili del Fuoco di Foligno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Venerdì pomeriggio il sottosegretario all’Interno Stefano Candiani ha fatto visita al Distaccamento dei vigili del fuoco di Foligno accolto dal prefetto Claudio Sgaraglia, il questore Mario Finocchiaro, il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Giovanni Fabi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Danilo Massimo Cadone, il direttore regionale dei vigili dle fuoco Raffaele Ruggiero, il comandante provinciale dei vigili dle fuoco Michele Zappia, il vicario Sergio Schiaroli e l’ingegner Davide Martella con diversi funzionari del Comando di Perugia. Era presente anche il sindaco di Foligno Nando Mismetti insieme ad altri ufficiali dei carabinieri e dirigenti della Polizia di Stato. I vigili del fuoco hanno illustrato le caratteristiche del Distaccamento Vigili del Fuoco di Foligno, il comandante Ingegner Zappia ne ha illustrato le peculiarità della struttura inaugurata nel 2015 che poggia su speciali isolatori sismici. Il direttore Ruggiero ha parlato delle scelte a suo tempo fatte nel post sisma del 1997 per realizzare un centro di Protezione Civile in cui ha trovato spazio oltre al centro regionale di protezione civile con le sue diverse articolazioni, la sede dei vigili del fuoco, allora quella della Forestale, la sede del Capi di Protezione Civile ed oggi anche la sede della Croce Rossa Italiana e gli uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016. Lo stesso direttore Ruggiero ha poi ricordato che questa sede è destinata d ospitare, in caso di emergenze il “ Comando di Cratere” e nel tempo è stata utilizzata per svolgere i numerosi corsi di formazione a livello regionale e nazionale. Dopo i saluti del Prefetto e della altre autorità ha fatto seguito un breve incontro del sottosegretario Candiani con i rappresentanti sindacali del personale Vigili dle Fuoco per approfondire alcuni aspetti legati al soccorso, alle dotazioni organiche della sede di Foligno ed all’incremento ed all’ammodernamento dei mezzi di soccorso in dotazione.