Il Soroptimist di Terni dona all'Ospedale "Santa Maria" materiale sanitario utile per il personale medico-sanitario e i pazienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella guerra che il mondo si trova oggi a combattere contro il Covid-19, il cui bollettino giornaliero si aggrava costantemente, i presidi ospedalieri chiedono che ognuno faccia la sua parte, non soltanto attraverso serietà e comportamenti responsabili, indispensabili per contenere il virus, ma anche aiuti concreti e sostegno materiale. Ed è per questo che il Soroptimist club di Terni, organizzazione senza fini di lucro, ha voluto dimostrare, in modo concreto e tangibile, la propria vicinanza al personale dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria”, con una fornitura di materiale sanitario, nel tentativo di contribuire a contenere una pandemia che sembra sempre più dilagante. La presidentessa dell’associazione, Alessandra Ascani, ha consegnato ieri, come segno tangibile di riconoscenza per l’immenso lavoro svolto dal personale medico e sanitario, una fornitura completa di visiere paraschizzi in policarbonato ad alcuni reparti dell’ospedale.Ciò permetterà, o almeno questo è l’auspicio del Soroptimist, ai sanitari che si trovano in grave esposizione, di proteggere se stessi ed i pazienti, con un presidio indispensabile ad impedire contagi e dispersione di droplet: alla base del violento contagio odierno ci sono infatti le goccioline di acqua che trasmettono i germi nell’aria, quando ci si trova ad una distanza inferiore ad un metro da una persone infetta.La lotta coraggiosa che sta unendo tutto il mondo per il contenimento della pandemia del Covid-19 ha bisogno del contributo di tutti e le strutture ospedaliere sono quelle che a cui oggi guardiamo con fiducia e speranza. Medici e infermieri, gli eroi silenziosi di questo tempo così buio, hanno davvero bisogno del nostro aiuto, per poter uscire quanto prima da questo impensabile incubo.