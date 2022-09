Il sogno di Danilo Petrucci si ferma in Alabama. Secondo nel Campionato di MotoAmerica alle spalle di Gagne

Sul circuito di Barber Park Danilo Petrucci gioca le ultime carte nel tentativo di superare il fuoriclasse Jace Gagne nel campionato MotoAmerica. Se la prima manche lo vede terzo, nella seconda nonostante gli sforzi non riesce ad arrivare che al quarto posto, consentendo al rivale Gagne di confermarsi campione in questa specialità. La moto Yamaha ha ancora la meglio anche se in questa stagione ha dovuto tribolare parecchio proprio grazie al centauro ternano e la sua Ducati.

La prossima settimana Petrucci parteciperà agli assoluti italiani di Enduro, confermando la sua capacità di cavalcare ogni tipo di motocicletta.