Anche il comune di Porano ( Terni) registra due casi di positività accertata al Covid-19 (Coronavirus). Il sindaco, Marco Conticelli, dopo aver ricevuto la conferma degli esami eseguiti nei giorni scorsi, ha emesso ieri pomeriggio, l'ordinanza che ha attivato l’isolamento contumaciale per due residenti del Comune di Porano. I due, a quanto si apprende marito e moglie, si trovavano già in isolamento fiduciario dai primi di marzo, presso il proprio domicilio per contatti avvenuti in ambito lavorativo fuori regione. “La fonte di trasmissione – conferma il sindaco Conticelli - è risultata esterna al territorio comunale e regionale. Gli operatori sanitari - spiega il Conticelli - hanno svolto tutte le indagini necessarie per ricostruire i contatti avuti dai soggetti con terze persone le quali sono già state sottoposte ad isolamento cautelativo fiduciario." © RIPRODUZIONE RISERVATA