SANGEMINI Si colora di rossoblu questa cinquantesima edizione della Giostra dell'Arme. Il rione Rocca fa il bis e porta a casa il suo trentunesimo palio. 764 punti a 734 il verdetto che consegna la vittoria ai rossoblu per il secondo anno di fila e a Luca Innocenzi il premio di miglior cavaliere. Al rione Piazza vanno comunque il premio per il cavaliere più veloce, vinto da Mattia Zannori e quello per il miglior interprete del sistema naturale di monta che è andato Leonardo Piciucchi. Un riconoscimento che vale doppio per questo ragazzo che si è trovato a dover scendere in pista all'improvviso, per sostituire Jacopo Rossi infortunato durante le prove di sabato. Primo a scendere in campo è Marco Bisonni che fra "anello, arme e tempo", porta a casa 74 punti. A seguire Tommaso Finestra, del rione Piazza che ne segna 61. Poi è la volta, nell'ordine, di Fabrizio Fani, Leonardo Piciucchi, Luca Innocenzi e Mattia Zannori. Il punteggio alla fine della prima tornata manda in testa il rione Rocca. Ma il vantaggio è minimo, 259 a 231 per la Rocca e la gara è ancora aperta. Inizia la seconda tornata con Tommaso Finestra che nella triade conquista 61 punti. Subito dopo tocca a Bisonni, che nonostante non prenda l'anello segna comunque 72 punti e mantiene il vantaggio. Ma la sfida è ancora tutta da giocare. Piciucchi non sbaglia e conquista 81 punti, e Zannori non è da meno perchè con i 50 punti nell'arme e 52 con il tempo fa schizzare il suo punteggio a 117. E la seconda tornata va alla Piazza ma con un parziale che è un soffio, 259 a 257. La Rocca non si fa intimidire, tiene duro e mantiene i nervi saldi. Nonostante i zero punti di Bisonni sull'arme nella terza tornata, i rossoblu amministrano quanto guadagnato e nel punteggio generale in testa. I cavalieri della Piazza ce la mettono tutta ma non riescono a spuntarla. La Rocca è al comando e non cede il passo. Il parziale della terza tornata si chiude con appena quattro punti di differenza, 248 a 244 a favore della Rocca. Ma è il totale che conta e con 764 punti a 734, il palio d'argento torna ancora una volta nella "parte di sopra" e la festa, per quest'anno è ancora rossoblu. A valle della gara si è svolta anche la premiazione dei rioni nelle varie specialità. Al rione Rocca è andato il premio miglior corteo mentre al rione Piazza quello per le taverne. «Una gara regolare sotto il profilo agonistico e tecnico - ha commentato a caldo Lodovico Scibinetti dell'ente giostra - rivalità sana, punteggi sempre equilibrati durante lo svolgimento delle tre tornate. Nessun problema alla pista come invece poteva sembrare dalle prove di ieri, insomma un finale degno di una grande edizione». Una manifestazione, questa 2023, tornata ai fasti ante-Covid nell'allestimento e nei numeri, che per tutta la durata della festa ha fatto registrare il tutto esaurito. Taverne, eventi, mostre. Migliaia di persone, intorno alle 40mila, si sono riversate nelle strade e nelle piazze di San Gemini riportando la festa allo splendore di un tempo.