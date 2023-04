Il registra Alessio Di Cosimo sceglie l'Umbria per il film "Non ho l'età": Nelle scene del funerale l'imprenditore Adriano Barbanera e suo figlio Ludovico

TERNI - Il cinema sceglie l’Umbria per le riprese del film “Non ho l’età” di Alessio Di Cosimo.

Accanto ad attori molto noti come Valeria Fabrizi, Giuliana Lo Iodice, Paola Pitagora, Gigliola Cinquetti, Alessandro Bertoncini, Giuseppe Pambieri e Iole Mazzone compaiono i volti di Adriano Barbanera, imprenditore di San Gemini che guida l’omonima impresa funebre, e di suo figlio, Ludovico.

Entrambi protagonisti delle scene che sono girate nei giorni scorsi a Treie di Narni, in occasione del funerale di una delle attrici del film. Martedì 2 maggio la troupe si sposterà a Todi, dove Adriano e Ludovico si occuperanno della tumulazione della salma.

«Una bellissima esperienza - dice Adriano Barbanera, che da quarant’anni si occupa dei funerali “veri”. Sia il regista che gli attori sono persone alla mano e molto cordiali e siamo felici che ci hanno scelto per far parte di questa commedia made in Umbria».

Una parte delle scene è stata girata tra Narni e la cascata delle Marmore mentre ora il set è stato allestito a Todi.

Per il finale del film è stata scelta la città di Assisi.