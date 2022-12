Lunedì 12 Dicembre 2022, 08:39

TERNI «Un regalo di Natale per me? Certamente quattro mura dove potere vivere dignitosamente». Vincenzo ha 72 anni, divorziato da tempo, per una vita è stato un piccolo imprenditore edile, poi la crisi dell'edilizia e problemi personali lo hanno portato ad entrare in un tunnel senza luce. Da quasi tre anni è stato sfrattato dalla casa dove viveva a Campomicciolo ed è in attesa di avere un alloggio popolare, ma la graduatoria lo penalizza. Rimasto per strada, non si è perso d'animo, si è trovato un posto di fortuna dove continuare a vivere a Terni, anche se ora le mura sono delle lastre di lamiera, una vera e propria baracca che ha ereditato da un personaggio storico della città, Romoletto. Una baracca che si trova in un fazzoletto di verde che costeggia il torrente Serra, a fianco dei giardini pubblici di via Alceste Campriani, tra via Rosselli e via Breda. Epicentro dello spaccio del quartiere, con la presenza giornaliera di decine di pusher e di altrettanti tossicodipendenti. Lui si fa i fatti suoi perché non vuole rogne, ma in poco tempo dal suo arrivo si è creato un particolare fenomeno aggregativo. Gli anziani del quartiere da tempo sono stati sfrattati dagli spacciatori e dai loro clienti e non possono più usufruire di panchine e tavoli del parchetto. Così alcuni di loro hanno trovato un rifugio sicuro proprio nel giardinetto di Vincenzo che ha messo a loro disposizione dei tavoli di plastica e alcune di sedie. Dove giocare a carte, e, soprattutto, fare due chiacchiere per vincere la solitudine. Quando lo andiamo a trovare ci accoglie con il suo solito sorriso, ma è malconcio per colpa di una operazione chirurgica non da poco appena subita, ci fa vedere una lunga cicatrice sul collo: «Ho rischiato di morire- dice - mi sono sentito male e sono stato operato alla orta, dopo le dimissioni mi sento ancora stanco, ma vado avanti in attesa di un miracolo». Poi, ci accompagna nella sua casa di fortuna: all'interno della baracca ha posizionato una stufetta a legna, per passare meglio le notti gelate, ed un condizionatore per l'estate quando le lamiere si infuocano: «Meglio qui che dormire in un'auto che non ho - racconta - certo è che il mio cuore fa spesso le bizze, oltre a ai problemi alla vena, spero risolti , ho un pacemaker, ma io resisto col sorriso e spero davvero che finalmente a breve possa trovare una casa». Per ora la sua vita è lì: «Il pomeriggio quando non piove o fa troppo freddo o caldo, ospito i miei amici del quartiere che non sanno più dove andare, ci facciamo tante risate e giochiamo a carte, per far passare il tempo senza abbatterci troppo». Fuori, intanto, va avanti il quotidiano mercato di droga a cielo aperto. Quando arriva un cliente i pusher si avvicinano e lo accompagnano lungo i dedali di strade limitrofe dove avviene lo scambio. Droga di tutti i tipi, dall'hashish all'eroina, dalla cocaina al metadone a buon mercato. Poi, i clienti se ne vanno contenti o attraversano la strada e si addentrano all'interno del parco Rosselli: «Io vedo tutto - dice Vincenzo - ma non mi resta che farmi gli affari miei».

Lui, intanto, spera che passi Babbo Natale dalla baracca, magari con una casa tutta per lui.